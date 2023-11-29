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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبلغ خرافي .. تعرف على سعر هدايا محمد رمضان الجديدة

هدايا محمد رمضان
هدايا محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن تلقيه عددا من الهدايا القيّمة، نتيجة لنجاحاته الأخيرة، وإحيائه عددا كبيرا من الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

ونشر رمضان فيديو لأحدث الهدايا الذى تلقاها وكانت عبارة عن ساعة وموبيل iPhone 14 Pro Max والذى يبلغ سعره 1200 دولار فيما تبلغ قيمة الساعة من 1000 وحتى 1500 دولار.

 

تصريحات محمد رمضان الأخيرة 

 

أدلى الفنان محمد رمضان، بعدة تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، خلال تواجده بالرياض لإحياء حفل الغنائي ليلة أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقال محمد رمضان -في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية- إن السعودية تشهد تطورا كبير على المستوى الفني، يلاحظه كلما تركها وآتى مرة أخرى بعد شهر أو شهرين، مؤكدا أن لديه بيت ومكتب في الرياض وأنه يقيم بين مصر والسعودية. 

 

وتابع محمد رمضان: «بقى عندنا عاصمة للفن بجوار مصر.. مصر كانت طوال السنوات الماضية بمفردها، لكن السعودية فتحت اليوم سوق الفن للعالم كله»، وتوجه بالشكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والهيئة العامة للترفيه على اختياره لتقديم واحدة من فعاليات موسم الرياض 2023.

 

حفل محمد رمضان بموسم الرياض

أحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء أمس الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. 

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (أقوى كارت، عندي كلام، مافيا)، وغيرها من الأغاني.

وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر لـ جمهوره في المملكة العربية السعودية، وداعبهم قائلا: «أنتم نمبر وان بالنسبالي». 

وكشف أحد الحاضرين لـ حفل محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

ونشر الشاب، الذي حضر حفل محمد رمضان، صورة، عبر موقع “إكس”- تويتر سابقا-، ظهرت فيها دولارات غير حقيقية، وعليها صورة محمد رمضان، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

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