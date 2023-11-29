إبراهيم حسن: الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص وهذا في مصلحة الأهلي

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن الدوري المصري الممتاز لا يوجد به تكافؤ فرص تمامًا ويصب فى مصلحة النادي الأهلي فى النهاية بسبب المؤجلات.

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص تماما وهذا يصب فى مصلحة الأهلي.

وأضاف:" مش معقول أن الدوري المصري يظل الفرق جميعها تلعب مباريات ثم الأهلي يعود ويلعب 6و7 مباريات مؤجلة ، أين تكافؤ الفرص.

وأتم:" للأسف ذلك يصب فى مصلحة النادي الأهلي ، والدوري المصري ضعيف .

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز سلبيا.