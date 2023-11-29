مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءًا من تصريحات الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" .

وكتب مهيب عبد الهادي :"الخطيب لخالد بيبو فى حضور كولر :

ما فيش حد كبير على الأهلي .. اللى حاسس انه أكبر من الأهلي مالهوش أى مكان بالفريق".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.