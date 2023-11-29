مهاجم في يناير.. التفاصيل الكاملة لاجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط وكولر

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر ، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

مهاجم في يناير

وعلم «صدى البلد»، أن بيبو ناقش مع لجنة التخطيط ملف المهاجم ورد فعل الجماهير الغاضبة من عدم التعاقد مع مهاجم قوي يليق باسم النادي الأهلي، خاصة أن الإصابات طاردت موديست في الفترة الماضية ، ووضع ترشيحات قوية لمهاجمين للتعاقد مع الافضل في يناير القادم.

اجتماع الخطيب مع بيبو وكولر

وعقب اجتماع لجنة التخطيط، عقد محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

وشدّد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

ووجه الخطيب رسالة إلى خالد بيبو بالسيطرة على “أوضة اللبس” والحسم في القرارات مع اللاعبين ، وإبلاغ الجميع أن المقصر ليس له مكان في الأهلي.

كولر يأمل في مواصلة الانجازات

ومن جانبه اكد كولر لرئيس النادي أنه يرغب في تحقيق المزيد من الانجازات مع الأهلي ، خاصة بعد حصد 5 بطولات الموسم الماضي ، ويأمل في أن يحافظ على هذه الألقاب في الموسم الحالي.

وأضاف كولر انه يعمل على خلق دوافع للاعبين واشراك جميع اللاعبين في المباريات للحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب الإصابات والاجهاد بسبب ضغط المباريات المحلية والقارية.

نتائج الأهلي محليا وقاريا

وتشعر جماهير الأهلي بالتوتر بسبب اسوء الاداء في مباراة سموحة أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي وفقد نقطتين في سباق المنافسة على الدوري ، غير أن الفريق فقد نقطتين سابقا بالتعادل مع الجونة ، بجانب خسارته للسوبر الإفريقي في بداية الموسم والخروج من نصف النهائي في دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى