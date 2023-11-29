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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتذار الأهلي| رئيس سبورتنج يكشف كواليس تنظيم بطولة إفريقيا لسيدات السلة

احمد حسن
احمد حسن

قال أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، إن ناديه قرر تنظيم بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات، بعد اعتذار النادي الأهلي، بدلًا من إقامتها خارج مصر، بعد عرض الاشتراطات الخاصة بإقامتها والموافقة عليها.

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وأضاف سبورتنج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن البطولة كانت مهددة بالإلغاء، إلا أن نادي سبورتنج أنقذ الموقف بتنظيمها.

وأشار إلى أن سيدات كرة السلة بنادي سبورتنج، تفوقن على أنفسهن بالتتويج بدوري المرتبط على حساب الأهلي، بعد أداء مميز للغاية، دون التعرض لأي هزيمة في مشوارهن بالبطولة.

واختتم تصريحاته، بأن فريق سبورتنج سيدعم فريق سيدات السلة، بـ3 محترفات، خلال بطولة إفريقيا، متمنيًا أن يحضر جمهور الإسكندرية، للفريق في البطولة المرتقبة، من أجل التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي.

سبورتنج

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