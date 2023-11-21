سبورتينج يتغلب على سموحة في ذهاب نصف نهائي دورى المرتبط للسلة

تمكن فريق السلة بنادي سبورتنج من الفوز على سموحة 89-69، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة برج العرب، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.



وشهد الشوط الأول تفوق سبورتنج تحت قيادة أشرف توفيق المدير الفني للفريق 48-37، الذي سيطر على مجريات المباراة منذ البداية.



على الجانب الآخر حقق سموحة المرتبط، بقيادة مؤمن أبو العينين مدرب الموج الأزرق، الفوز على فريق مرتبط سبورتنج 92-65، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم أيضًا.



وكان فريق سبورتنج قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على فريق الأولمبي السكندري، بينما تأهل سموحة على حساب فريق المصرية للاتصالات.

وتقام مباريات الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على صالة برج العرب أيضًا.