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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يكشف الهدف من رحلته إلى إسرائيل غدًا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، أنه سيعمل خلال رحلته إلى إسرائيل المقررة غدًا، على تحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه وسمح بالإفراج عن الرهائن في غزة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال بلينكن في حديثه في مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع الناتو، إن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من الرهائن ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف "من الواضح أن هذا شيء نريده. وأعتقد أنه شيء تريده إسرائيل أيضا."

وتابع قوله "نحن نعمل على ذلك كل يوم وأتوقع أن أطرح ذلك غدًا عندما أكون في إسرائيل مع الحكومة".

وتجري إسرائيل وحماس مفاوضات عبر وسطاء بشأن تمديد الهدنة التي استمرت ستة أيام، والتي شهدت إطلاق سراح 60 امرأة وطفلا إسرائيليا من بين 240 رهينة احتجزوا في غزة عقب هجوم يوم 7 أكتوبر.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 180 أسيرًا فلسطينيًا، جميعهم من النساء والمراهقين.

وقال بلينكن، الذي سيزور الضفة الغربية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، إنه سيجري أيضًا محادثات حول مستقبل غزة وحل الدولتين في المستقبل.

بلينكن إسرائيل تمديد وقف إطلاق النار إسرائيل وحماس الرهائن

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