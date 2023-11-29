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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

في لفتة طيبة من عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، قبل لقاء فريقه أمام الزمالك  في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التى أقيمت على استاد السلام، قام بالتوجه إلى المنطقة الفنية لنادى الزمالك ومصافحة أعضاء الجهاز واللاعبين الاحتياطي.

وربطت جماهير الزمالك ذلك باقتراب عمر كمال عبد الواحد من الانتقال للزمالك ام لا، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الصيفية.

وكان قد تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وبدأ اللقاء محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذ هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا انه تم إلغائه بداعي التسلل ومحاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

تشكيل الزمالك

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي  

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي  وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

 

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