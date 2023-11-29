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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

فيوتشر والزمالك
فيوتشر والزمالك

أكد الكابتن علاء ميهوب مديراً للكرة للفريق الأول لنادي مودرن فيوتشر، على توقيع عقوبات قاسية وصعبة على جميع اللاعبين بالفريق وذلك على خليفية الخسارة امام نادي الزمالك بهدفين دون رد في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة التى اقيمت على استاد السلام.

وأضاف ميهوب في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن العقوبات شان داخلي وسيتم تحديدها مع إدارة مودرن فيوتشر، معللا ذلك بأن الفريق لعب مباراة اليوم في ظروف صعبة وسط حالة الفريق الذي يسير بشكل جيد في كل المباريات السابقة، وان اليوم اللاعبين تخاذلوا في المباراة وضاعت منهم نقاطها.

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وتابع ميهوب إن فريق مودرن فيوتشر سوف يسافر فجر الجمعة المقبل إلى ليبيا لموجهة نادي الهلال الرياضي الليبي ضمن منافسات دور المجموعات من بطول الكونفدرالية الإفريقية.

 الزمالك  يفوز على فريق مودرن فيوتشر

تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وبدأ اللقاء محاولات من فيوتشر لتسجيل هدف التقدم والذ هدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة وإحرازه هدفه إلا انه تم إلغائه بداعي التسلل ومحاولات زمالكاوية ضعيفة على مرمى جنش.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمد طارق - حمزة المثلوثي  

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر - يوسف أوباما .

خط الهجوم :إبراهيما نداي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي  وحاتم سكر و عمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار و محمود عبد الرازق " شيكابالا" وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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