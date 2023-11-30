منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نموا اقتصاديا عالميا لعام 2024

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الصادر امس، عن توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2024، مشيرة إلى تحقيق نمو ضعيف ولكن مستقر.

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” وبحسب التوقعات المعلنة في باريس، بعد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، من المتوقع أن يشهد العام 2024 نمواً يقدر بنحو 2.7%، في حين يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3% في عام 2025.

وتشير المنظمة إلى أن هذا النمو يأتي في ظل توقعات بارتفاع الدخل وتراجع معدلات الفائدة الرئيسية، كما تتوقع المنظمة أن تحقق الاقتصادات الناشئة أداءً أفضل مقارنة بالدول الصناعية، مع تراجع نسبي في نمو أوروبا مقارنة بأمريكا الشمالية والاقتصادات الآسيوية الرئيسية.

وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع المنظمة استمرار تراجع أسعار المستهلك في الدول الصناعية والناشئة ضمن مجموعة العشرين تدريجياً، مع توقعات بعودة التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى إلى النسب المستهدفة بحلول عام 2025.