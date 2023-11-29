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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3-3.. حكيم زياش يقود جالطة سراي لريمونتادا أمام مانشستر يونايتد

جالطة سراي
جالطة سراي

نجح جالطة سراي التركي في قلب تأخره 1-3 أمام ضيفه مانشستر يونايتد إلى تعادل مثير 3-3، اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب علي سامي ين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية اليونايتد أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 11، وبرونو فيرنانديز 18، وسكوت ماكتوميناي 55، بينما سجل لجالطة حكيم زياش 29 و62، وكريم أكتورك أوغلو 71.

وبتلك النتيجة رفع الفريق التركي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، كما بقي نظيره الإنجليزي في ذيل الترتيب ب4 نقاط.
وشكل جالطة سراي الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 3، بارتقاء من توريرا لعرضية من ركنية نفذها زياش، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، وتبعه ميرتنز بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الرابعة، أمسك بها أونانا، حارس مانشستر يونايتد.

وافتتح اليونايتد التسجيل (11)، بعدما مرر فيرنانديز كرة داخل المنطقة لجارناتشو، الذي سدد بدوره كرة قوية سكنت الشباك، وظهر جالطة سراي من جديد في الدقيقة 15، بمتابعة توريرا لعرضية من ركنية، مسددا رأسية تألق أونانا في التصدي لها، وطالب بعدها جالطة سراي بالحصول على ركلة جزاء، بعد تسديد ندومبيلي كرة اصطدمت بيد ماكتوميناي، ولكن لم يحتسب حكم اللقاء شيء وأيده حكام الفار، وأضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 18، بتسديدة صاروخية من فيرنانديز من خارج المنطقة سكنت الشباك.

ونجح جالطة سراي في تقليص الفارق في الدقيقة 29، بحصوله على مخالفة على حدود المنطقة، نفذها زياش بتسديدة مباشرة أخطأ أونانا في تقديرها وسكنت الشباك،وحاول المغربي بعدها تسجيل التعادل سريعا في الدقيقة 32، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ولكن ذهبت أعلى العارضة، وعاد اليونايتد للمحاولة في الدقيقة 38، بارتقاء من ماكتوميناي لعرضية من ركنية، مسددا رأسية علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليونايتد 2-1.

وبدأ جالطة سراي الشوط الثاني بقوة، بمتابعة أيهان الخالي من الرقابة داخل المنطقة عرضية من توريرا، مسددا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم في الدقيقة 48، وحاول فيرنانديز مخادعة موسليرا بعرضية من الجانب الأيمن موجهة مباشرة تجاه المرمى في الدقيقة 52، تألق الأورجوياني في التصدي لها، ووقع اليونايتد على الهدف الثالث في الدقيقة 55، بعدما أرسل وان بيساكا عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها ماكتوميناي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وتمكن جالطة سراي من تقليص الفارق من جديدفي الدقيقة 62، بطريقة مماثلة للهدف الأول، بمخالفة نفذها زياش ولكن أخطأ أونانا في التصدي لها لتسكن الشباك، ونجح جالطة سراي في تعديل النتيجة في الدقيقة 71، بتلقي أكتورك أوغلو بينية داخل المنطقة من زياش، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك.

وبحث جارناتشو عن منح التقدم لليونايتد من جديد في الدقيقة 76، بتسديدة من على حدود المنطقة مرت إلى جوار القائم، وتبعه ماكتوميناي بتسديدة صاروخية أخرى من على حدود المنطقة، مرت بقليل إلى جوار القائم، وكاد جالطة سراي أن يخطف اللقاء، بتسديدة قوية من زاها من داخل المنطقة، تألق أونانا في التصدي لها في الدقيقة 85، ورد عليه فيرنانديز بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم، لينتهي اللقاء بالتعادل 3-3.
 

جالطة سراي مانشستر يونايتد دوري ابطال أوروبا جارناتشو حكيم زياش الفريق التركي

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