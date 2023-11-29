عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة ماطرة.. عرض عراقي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

العرض العراقي ليلة
العرض العراقي ليلة ماطرة

أقيم اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي العرض العراقي ليلة ماطرة، حيث قدم العرض بالكامل من داخل حمام السباحة وسط أجواء فنية وحضور كبير من جمهور المهرجان والسائحين المتواجدين بشرم الشيخ.

وفي إطار آخر كان قد خصص  مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية لأفضل شخصية مسرحية شابة لهذا العام وهو الفنان الشاب محمد فهيم، ادارتها الكتابة الصحفية شيماء منصور التي رحبت بالفنان محمد فهيم وخلال كلمتها أوضحت ان مسابقة أفضل شخصية مسرحية شابة هي مسابقة لها طابع خاص حيث تتم خلال عام كامل وبإجماع كبار المسرحيين والنقاد ثم تحدثت عن جزء من مسيرة الفنان محمد فيهم حيث استعرضت مسيرته التي بدأت من المسرح الجامعي وبالتحديد مسرح كلية التجارة ثم التحق بورشة مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وكان أحد أبطال مسرحية " قهوة سادة " التي كانت نتاج مركز الإبداع الفني وإخراج خالد جلال

 

وقدم العديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل "الشحرورة" والتي قدم خلالها شخصية  اسماعيل يس وقدم شخصية سيد قطب في مسلسل " الجماعة " وكانت اخر اعماله المسرحية " شارلي" التي قدمها مع المخرج احمد البوهي.


قال المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ان أفضل شخصية مسرحية شابة تمنح لافضل مسرحية شابة ودورها البارز خلال عام وكذلك الأعمال السابقة وتراكمية الأعمال وآليه التصويت الخاصة بها هي آليه سرية موضحا أن الفنان محمد فيهم من ابناء جيله وهو من القليلين الذين حصلوا على جائزة المسرح التجريبي عام ٢٠٠٩ وقدم شخصيات متنوعة .

فيما أعرب الفنان محمد فيهم عن سعادته بحصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة فهو بالنسبة له حدث جلل مشيدا بمهرجان شرم الشيخ الدولي ودوره الكبير موضحا أن جيله من الفنانين الذين لهم بصمة خاصة موضحا انه من ابناء مسرح كلية التجارة فقد كان يشارك في المسابقات الرسمية للجامعة وفاز لمدة ٣ سنوات في الجامعة كأفضل ممثل ثم التحاقه بمركز الإبداع وتتلمذه على يد المخرج الكبير خالد جلال الذي دعمه واعطي له الكثير من النصائح الهامة التي يجب أن يكون ملم بها اى ممثل .

كذلك تحدث عن تجربة عرض "شارلي" التي كانت حلم له منذ أكثر من عشرة سنوات كاملة موضحا أن شخصية تشارلي شابلن أحد الشخصيات المهمة والمؤثرة فهو رجل اهتم بالتمثيل والإخراج والموسيقى موضحا أن كلا من النجمين مايكل جاكسون وتشارلي شابلن كلاهماا ايقونه فنية موضحا أن تناوله للشخصية كان لتوضيح جانب مهم لم يتم الالتفات له من قبل وهو علاقته بأمه وزوجته.

وأضاف : كان من الصعب تنفيذه على مسرح الدولة ولكن عندما قابل صديقه أحمد البوهي كان يرغب في تقديم مسرح ميوزكال فاقترح عليه تقديم شخصية تشارلي شابلن فقاموا بكتابة المعالجة الخاصة به ثم انضم لفريق العمل الشاعر والسيناريست مدحت العدل وكان الفضل الأكبر في خروج هذا المشروع للنور شركة سي سينما التى ذللت كل الصعوبات ثم، وتحدث عن طموحاته المستقبلية في الأعمال الفنية واختتمت الندوة التكريمية ببعض المداخلات والتقاط الصورة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

بجنيه واحد ومتاح للكل .. مفاجأة سارة لملايين المصريين قريبا

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

موضوعات متعلقة

محمد فيهم: تجربة تشارلي شابلن مشروع ظل لأكثر من عشر سنوات ليخرج للنور

حفل توقيع لكتاب "مختارات مسرحية" لإبراهيم الحسيني بمهرجان شرم الشيخ الدولي

مسرحية "جحا" مشروعي القادم.. محمد فهيم يكشف عن تحضيره لفيلم "كأس العالم"

محمد فهيم: حلمت بتقديم تشارلي شابلن من 2011وشركة الإنتاج وفرت لنا لبن العصفور

محمد فهيم: بدخل كل أعمالي بثقة.. واتعلمت من الفنان محمود مرسي

ياسر صادق: سعيد بتكريمي من مهرجان شبابي وتعلمت كثيرا من الفنان محمد صبحي

ياسر صادق: أنا من عائلة فنية ووالدي توفى وعمره 39 عاما

ياسر صادق: قعدت في البيت بعد "ابن حزم" وأنا سبب نجومية محمد رمضان

ترشيحاتنا

جدول زمني.. رئيس وزراء فلسطين يدعو لتشكيل جبهة دولية لتحقيق حل الدولتين

مصرع 15.. البنتاجون تعلن تنفيذ 4 ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفالنا خلال العدوان الإسرائيلي لم يشهده التاريخ|فيديو

وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر COP28

عبر معبر رفح.. دخول 1028 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بدء الهدنة

15 عربية| شوف ثروة الأحضان والحشيش والأفعال الفاضحة لـ بطلة فيديو المطبخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباحث سي إس لويس .. لماذا لم يحضر أحد جنازته؟

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ