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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا .. إشبيلية يغادر دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من آيندهوفن

آيندهوفن
آيندهوفن

نجح آيندهوفن الهولندي، في قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه إشبيلية الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف آرسنال المتصدر، والذي يلعب الان مع لانس الفرنسي صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.


وسجل إشبيلية، هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق راموس، قبل أن يضيف يوسف النصيري الهدف الثاني في الدقيقة 47، ونجح آيندهوفن في العودة للمباراة بعدما سجل له إسماعيل صيباري هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68، وسجل نيامنيا جوديلي لاعب إشبيلية، هدف التعادل للفريق الهولندي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82، وفي الدقيقة (90+2)، أحرز ريكاردو بيبي، الهدف الثالث للفريق الهولندي.

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