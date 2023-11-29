أمين حملة أكاديمية مناهضة الاحتلال: الصهاينة لا يكفّون عن تجريف منازل الفلسطينيين

قال الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، أن الكيان الصهيوني لا يتوقف عن اقتحام البلدات وتجريف المنازل واستهداف سكانها، مؤكدا مدن طولكرم وجنين في الضفة الغربية تم اقتحامهم وتفجير عدد من الأحياء ونتج عن ذلك استشهاد ١٢ شهيد الأسبوع الماضي، فضلا عن مخيم بلاطة ومعظم المخيمات.

وأضاف عودة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن المخيمات عنوان للثورة يوجد بها كفاح مسلح، فيها شباب يحملون السلاح، ويعد مخيم جنين فيه عنفوان للثورة أكثر من أي مخيم آخر حيث يوجد به العشرات من المسلحين الذين يدافعون عن المخيم ولكن إسرائيل لا تريد أحد أن يدافع عن المخيم تتهمهم بالإرهاب وتقتحم جنين بشكل متواصل لتقتل المدنيين والمسلحين تجريف أكثر من ٣٥٠ بيت، ومعظم الشوارع وتخريب البنية التحتية من أجل تهجير المخيم.

وأوضح عودة أن هناك حالة نضالية في معظم المخيمات والمدن بالضفة الغربية لأن المخيمات منذ النكبة وحتى الآن هي وقود العمل المقاوم ضد الأحتلال مشيرا إلى أن مخيم جنين يستشهد فيه أكثر من ١٠٠ شهيد سنويا فهناك حالة ثأر وغليان داخل المخيم وهناك فصائل من العمل الوطني والمقاومة والرغبة في التخلص من الاحتلال داخل سكان المخيم وداخل كل محافظة.

وأشار الي أن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر أخذت الضوء الأخضر لاقتحام كل المدن والمخيمات وتستهدف اقتلاع كل العمل النضالي والوطني.

ولفت الي أن الاحتلال لا يعد الضفة الغربية ضمن نطاق الهدنة ويعتبرها جزء من سيادتها، وأنه من قبل السابع من أكتوبر وهو يفتح جبهة عسكرية من اقتحامات متكررة للمخيمات واعتداءات بالآلاف وخطط ممنهجة لتهويد القدس وطرد سكانها الأصليين.

وأكد أن اللجنة الرباعية في الدوحة هي نقطة تحول وقد يؤدي إلى إيجاد صفقة وهم يتحدثون عن صفقة سياسية لحل الدولتين ووجود رقابة دولية وحل قضايا الأسرى وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق سلام.

إسرائيل تحتاج إلى ضغوط دولية وإقليمية خاصة مصر

وأشار أن إسرائيل تحتاج إلى ضغوط دولية وإقليمية خاصة مصر من أجل الوصول إلى سلام عادل لأنه لن يكون سهل لأن الكيان الصهيوني لا ينسحب من مكان توغلت فيه قواته أو تسيطر عليها.

وأضاف أن إسرائيل لا تسير إلا في فلك الولايات المتحدة الأمريكية وأن مايحدث على الواجهة هي ترتيبات مؤقتة سوف تنتهي في أقرب وقت بسبب هذه الحكومة الفاشية المتطرفة.