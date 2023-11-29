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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد السند يمامة : ميزانية الحملة الانتخابية منفصلة عن حزب الوفد

المرشح الرئاسي عبد
المرشح الرئاسي عبد السند يمامة

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة عن حزب الوفد إن ميزانية حملة الانتخابات ميزانية منفصلة عن ميزانية الحزب وان اغلب المصريين وفديين حتى بالوراثة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية عقدنا اجتماعات في عدة محافظات والاجتماعات جيدة وحاشدة عموما ، مؤكدا أن حزب الوفد محدد أهدافه وينطلق إلى الامام دائما.

وتابع: ما تمتلكه مصر من قوى ناعمة أثرت في المنطقة العربية في السينما والمسرح كل الأساتذة الكبار مصريين، وتراجعنا بشدة في المستوى التعليمي باكتظاظ الفصول وظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر وتأخر الكتب وتدخل السياسة في التعليم وفرض نسب نجاح لا تقل عن نسبة كذا في المدارس أو حتى في الجامعة، وتغير سياسة التعليم بتغير الوزير كل هذا جعلنا نتراجع بشدة.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 

مقر السفارة
ويبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

 

الاعلامي عمرو خليل البعثات الدبلوماسية الحزب المصري الديمقراطي الرئاسي عبد الفتاح السيسي السينما والمسرح

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