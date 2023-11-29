حتى لو إخوات .. أمين الفتوى : توثيق الديون والعقود أمر إلهي

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن توثيق العقود وحقوق الناس كان أمر متبع فى السنة النبوية، لافتًا إلى أن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان احرص الناس على تطبيق القرآن الكريم، فى قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".

أمين الفتوى: توثيق الديون والعقود أمر من أوامر الله

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشى على الارض، وجاء له احد الصحابة ليوثق له ما كتبه لابنه، فرفض سيدنا النبي على ذلك لأنه مخالف لأوامر الله فى توزيع الميراث، لكن التوثيق كان معمول به لحفظ الحقوق وهو أمر اتبعه الصحابة من بعد انتقال النبي".

واستكمل: "لو أخ هياخذ دين من أخيه، فالأمر لابد أن يوثق لأن لا أحد يعلم الموت والحياة، وهو أمر من اوامر الله سبحانه وتعالى".

أمين الفتوى: يجوز الاقتراض بدون فوائد لأداء العمرة

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاداه إن اختها تريد ان تستلف اموال لكى تؤدى فريضة العمرة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "العمرة عن جمهور الفقهاء من السنن المؤكدة، ومع ذلك فهى مطلوبة من القادر ماليا وصحيا".

وتابع: "لو غير قادر ماليا وهناك من يتبرع له بالعمرة يعنى هبة، فهذا امر مباح، لو هيقترض او يستلف بدون فوائد واكون قادر على سداد الدين فهى تجوز وتعتبر العمرة صحيحة، ولابد من سداد الدين".

أمين الفتوى يوجه نصيحة لزوج يحلف كثيرا بالطلاق

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاداه إن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء: "لا داعي لحلف الطلاق لانه بلا قيمة، غير إنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والاولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق".

وتابع: "على الزوجة ان تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله اهل الله وهو مبدأ التغافل، يعنى لا نقف لبعض على الواحدة".