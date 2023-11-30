حنان البرغوثي : شقيقي نائل أسير في سجون الاحتلال منذ 44 عاما|فيديو

قالت الأسيرة حنان البرغوثي المفرج عنها، إنها منذ عمر الـ12 عاماً اعتقلت قوات الاحتلال اشقائها ، ووالدتها ووالدها، مؤكدة أنه تم ضربهم وتعذيبهم في سجون الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر.

حنان البرغوثي:أثناء خروجي من المعتقل كنت حزينة لوجود أشقائي وزميلاتي وزوجة أخي في الأسر



وأضافت حنان البرغوثي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، :"ننتظر الإفراج عن زوجة شقيقي الشهيد في الدفعة السادسة من تبادل الأسرى"



وتابعت الأسيرة حنان البرغوثي المفرج عنها:"أثناء خروجي من المعتقل كنت حزينة لوجود أشقائي وزميلاتي وزوجة أخي في الأسر حتى الأن، وأحفادي أصبحوا مسئولين مني لأن آبائهم في الأسر".



وأستكملت حنان البرغوثي:"أصعب لحظة عشتها في سجون الاحتلال عندما أخبرتني إحدى السجينات بضرب شقيقي نائل في سجن عوفر ، والأسير في سجون الاحتلال منذ 44 عاماً".