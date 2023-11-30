الأمم المتحدة: الكيان الصهيوني لا يعرف الرحمة وينتهك كافة القوانين الإنسانية

علق الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بجنيف، على انتهاك قوات الاحتلال الاسرائيلي الهدنة وقتل طفلين فلسطينيين بجنين.

وقال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بجنيف، خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الكيان الصهيوني لا يعرف الرحمة وينتهك كافة القوانين الانسانية بقتل الأطفال".

وأضاف: الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي من القوانين الدولية، ويبدو ان هذا الكيان أتى على عكس القوانين الدولية وبنوا الدولة على الجرائم والدم وهذا أمر مؤسف".

وأكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بجنيف،: الكيان المحتل لا يعرف لغة السلم والمفاوضات والقوانين، ولا يعرف الا القتل والدم وارتكاب المجازر ضد المدنيين".