بديل فتوح جاهز على التوقيع..ناقد يكشف كواليس مفاوضات الزمالك مع ثنائي دولي

نشر الإعلامي ابراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي محمد البنهاوي بشأن بديل فتوح ومفاوضات الزمالك مع ثنائي دولي.

وجاءت تصريحات محمد البنهاوي كالاتي : “الزمالك يفاوض محمد حمدي لاعب انبي ومحمد شكري ظهير سيراميكا كيلوباترا وحصل تواصل بشكل مباشر مع اللاعيبن ومرحبين بالزمالك، وفتوح لم يجدد عقدة مع الزمالك”.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةالمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابهلصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عندالنقطة 12 في المركز الرابع.