الأمور اتحسنت.. نجم الزمالك السابق يعلق على الفوز بمباراة فيوتشر

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، على الفوز على فيوتشر بلقاء أمس، عبر حسابه على إكس.

وكتب: "‏مبروك للزمالك عودة المكسب في الدوري مهم جداً وتاني كلين شيت ‏ماتش كويس للفرقة أما كابتن معتمد لعب الطبيعي وبتوازن .. ‏الأمور اتسهلت وواحدة واحدة الأمور هتتحسن كمان .. دونجا وعمر انهاردة كويسين اووي ‏وطبعاً سيف فرود أما يبقي فايق يصنع الفرق غير زيزو بره التقييم دايماً فارق .. نبني علي المكسب ونشد حيلنا في موضوع المدرب الأجنبي".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.