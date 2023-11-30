عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمور اتحسنت.. نجم الزمالك السابق يعلق على الفوز بمباراة فيوتشر

صدى البلد

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، على الفوز على فيوتشر بلقاء أمس، عبر حسابه على إكس.

وكتب: "‏مبروك للزمالك عودة المكسب في الدوري مهم جداً وتاني كلين شيت   ‏ماتش كويس للفرقة أما كابتن معتمد لعب الطبيعي وبتوازن .. ‏الأمور اتسهلت وواحدة واحدة الأمور هتتحسن كمان .. دونجا وعمر انهاردة كويسين اووي ‏وطبعاً سيف فرود أما يبقي فايق يصنع الفرق  غير زيزو بره التقييم دايماً فارق .. نبني علي المكسب ونشد حيلنا في موضوع المدرب الأجنبي". 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس  باستاد السلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم غد الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً للقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد عيد عبد الملك الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك عبد الملك مباراة فيوتشر نجم الزمالك السابق نادي الزمالك مودرن فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

ترشيحاتنا

بلينكن يعرب عن سعادته لرؤية أمريكيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم

زلزال يضرب تشيلي ولا أنباء عن ضحايا

صرف معاش ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة غدا من خلال الـ ATM

جامعة القاهرة الدولية تنظم مسابقة حول المشروعات القومية.. تفاصيل

يديعوت أحرونوت: استشهاد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم القدس

عرض ميتفوتش..خصم 4080 جنيه على Realme 11 Pro Plus بكاميرا 200 ميجابكسل 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ