جامعة القاهرة الدولية تنظم مسابقة حول المشروعات القومية.. تفاصيل

تنظم رعاية الشباب بجامعة القاهرة الدولية، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، مسابقة في البحوث الاجتماعية حول المشروعات القومية (أهميتها – النتائج المتوقعة – ما تم إنجازه على أرض الواقع)، بالتزامن مع بدء العام الدراسي بجامعة القاهرة الدولية لعام 2023-2024، وفي إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مجالات المسابقة تتضمن التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، مشيرًا إلى أن من شروط المسابقة أن يدون على الأعمال المقدمة اسم الطالب والبرنامج الدراسي بالجامعة، على أن يتم استقبال الأعمال المشاركة في المسابقة حتى 4 ديسمبر 2023 وإعلان النتائج بعد فحصها من لجنة متخصصة من أساتذة جامعة القاهرة يوم 5 ديسمبر 2023.

وأعلن الدكتور الخشت، أن الفائزين في المسابقة سيحصلون على جوائز قيمة، حيث سيحصل الفائزبالمركز الأول على جائزة قدرها 3000 جنيه مصري، بينما سيفوز الفائز بالمركز الثاني على جائزة قدرها 2000 جنيه، وسيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 1000 جنيه.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وتواصل كليات جامعة القاهرة انفتاحها على الجامعات العالميةالمرموقة، حيث نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة رحلة علمية تدريبية بإشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية، لطلاب الكلية، إلى جامعة أوتونوما برشلونة بأسبانيا.

جاء ذلك فى إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين جامعة القاهرة، وجامعة برشلونة، والتى تعد من كبريات الجامعات الحكومية وتحتل المركز الأول فى اسبانيا،كما تحتل مركزا متقدما فى التصنيفات الدولية.

وضم وفد كلية الإعلام مع عميدة الكلية كلا من الدكتورة نرمين الأزرق منسق البرنامج الإنجليزي للفرقة الرابعة، والدكتورة آلاء فوزى منسق العلاقات الدولية بالكلية، و22طالبا وطالبة من مختلف التخصصات بالكلية، بإشراف لجنة أكاديمية تضم الدكتور أشرف جلال، والدكتورة سماح المحمدى، والدكتورة مها بهنسى.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، إن كلية الإعلام فى صدارة كليات الجامعة التى حصلت على الاعتماد الدولى ويعد تنظيمها لهذه الرحلة العلمية التدريبية لطلابها،تطبيقا لاستراتيجية جامعة القاهرة ،المرتكزة على ضرورة الانفتاح على الجامعات العالمية المرموقة ،بما يتيح للطلاب فرصة عملية للتفاعل والاحتكاك بثقافات أخرى.