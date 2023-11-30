جيش الاحتلال: الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح المحتجزين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الهدنة ستستمر في ضوء استمرار جهود الوسطاء لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين.

وقال مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستمدد الهدنة مقابل كل يوم تواصل فيه حماس إطلاق سراح 10 رهائن أحياء.

وأضاف ريجيف في تصريحات لشبكة CNN، إن موقف إسرائيل بشأن أي تمديد للهدنة الإنسانية للقتال واضح تمامًا، لافتا: "في كل يوم، اتفقنا على تمديد إطلاق سراح 10 رهائن أحياء، إذا استمرت حماس في إطلاق سراح 10 رهائن في اليوم، فسنقوم بتمديد الهدنة".

وعند سؤاله عما إذا كان القتال سيستأنف خلال الـ 24 ساعة القادمة، قال ريجيف: "إذا فشلت حماس في تلبية شروط التمديد، وهو إطلاق سراح 10 إسرائيليين، فبالطبع يمكن استئناف القتال".

وقال ريجيف إنه لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 رهينة داخل غزة، زاعما أن إسرائيل قبلت الاتفاق الحالي الخاص بهدنة إنسانية "لإخراج رهائننا، ويمكن تمديدها يوما بعد يوم".