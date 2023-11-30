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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عميد المحكمة الحاخامية.. إسرائيل تعلن عن مقـ.تل رجل ديني كبير بهجوم القدس

الحاخام إليمالك واسرمان
الحاخام إليمالك واسرمان

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه من ضمن القتلي في هجوم القدس التي تمت صباح اليوم هو الحاخام إليمالك واسرمان.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الحاخام إليمالك واسرمان هو عميد المحكمة الحاخامية في مدينة أسدود المحتلة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

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القدس هجوم القدس الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية أسدود حماس الاحتلال الاسرائيلي

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