شقيقان ينتميان لـ حماس.. إسرائيل تكشف عن المنفذين لهجوم القدس |شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن منفذا عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقان الفلسطينيان كانا أسيران في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

منفذا العملية

وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

وأفادت صحيفة إسرائيلية، باستشهاد منفذي الهجوم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.