يديعوت أحرونوت: استشهاد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم القدس

أفادت صحيفة إسرائيلية، باستشهاد منفذي الهجوم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقتل فتاة و إصابة 8 آخرين جراء هجوم نفذه 3 فلسطينيين.

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية أفادت منذ قليل، بإطلاق نار على سيارات قرب مدخل القدس بضاحية راموت الاستيطانية ووقوع إصابات.

وعلي الجانب الآخر، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلالمواجهات أمام سجن "عوفر" العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة منالمُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عامًا) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله،مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي أمام سجن "عوفر" العسكري.