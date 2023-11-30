مبروك كسبت جايزة.. مكالمة تليفونية مجهولة تنتهي بعملية نصب |تفاصيل

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرّض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .. فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عنصر إجرامي من مرتكبي ذلك النشاط (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) ، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.