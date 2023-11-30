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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الغربية يستقبل وفدًا من أعضاء الزراعة التعاقدية بالبنك الدولي

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

استقبل الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم وفد مركز الزراعة التعاقدية بالبنك الدولى (مشروع كرافت )ويعد هذا المشروع من أنواع التحول الغذائي الزراعي المولئم للمناخ الممول من البنك الدولي والتابع لمنصه نوافي التي تم اطلاقها العامل الماضي على هامش مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ COP27 .

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كما يهدف  المشروع الى تعزيز القدره على التكيف مع تغير المناخ بين منتجى الاغذيه الزراعيه في مناطق المشروع المنوفيه والشرقيه والغربية من خلال تبني ممارسات ذكيه مناخيا تعمل على تحسين الإنتاجيه بما في ذلك تنفيذ طرق الرى الحديث ، وايجاد فوائد اقتصاديه زراعيه ، والعمل على مواجهه مخاطر المناخ، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية ، كما تتضمن المنصة توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء ، وتعد المنصة آلية لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة.

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 كما تم المرور على أحد حقول الزراعات  المنفذ بها نظم الري الحديث بناحية قريةشبرا قاص التابعة لمركز السنطة والمنزرعة بمحاصيل البازلاء والفراوله والقنبيط ، وبسؤل المزارعين أفادو بأنه بتطبيق نظام الرى الحديث تم توفير حوالى ٤٠% من كمية الأسمدة والطاقة والمياه و مبيدات الحشائش وتبين أن الحالة العامة لجميع المحاصيل ممتازة مما يُبشر بمحصول ، وإنتاجية عالية للمحاصيل مما يعود على المزارع بعائد اقتصادي مرتفع.
وفى السياق ذاته تم المرور على أحد الحقول المنزرعة بمحصول بنجر السكر بقرية بوريك الحجر بمركز طنطا وتناول ابوشادى اهم التوصيات الفنيه للمحصول من حيث طرق الزراعة والاحتياجات السماديه والاحتياجات المائيه ، اهم الامراض والآفات الحشرية .

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 وأشاد وكيل زراعة الغربية بأهمية دور وزارة الزراعة  فى استنباط الأصناف المتحملة لندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل ، والدور الذى تقوم به المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والإستعدادات التي تم إتخاذها تجاه تسويق محاصيل الزراعات التعاقدية كالازرة ، وفول الصويا ، السمسم ، وعباد الشمس ،  وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة ، وأشار أبو شادى إلى أن الدوله وضعت سعر استرشادى لاردب القمح (١٦٠٠جنية )  للموسم الزراعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ، وكذلك باقى المحاصيل ، وفي نهايه الجوله تم زياره الجمعيه التعاونيه الزراعيه لانتاج وتسويق المحاصيل الحقليه بالغربيه ، حيث قام ابوشادى بتعريف الدور الذى تقوم به الجمعية  من اتحاد المزارعون فيما بينهم من أجل التغلب على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهم من حيث توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة وخفض تكاليفه وتسويق المنتجات الزراعية وتأدية الخدمات الاجتماعية لهم وفقا للمبادئ التعاونية ، وتنبع أهمية الجمعية التعاونية الزراعية فى كونها الآلية مناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الريفية ومنها المساهمة الفاعلة في تفعيل دور الأفراد في المناطق الزراعية الريفية من خلال تقديم المنفعة للمزارعين ولذا فإن الجمعية التعاونية الزراعية تعمل على إفادة نسبة عظمى ممن يعملون في القطاع الزراعي من خلال ما تقدمه الجمعية لأعضائها المزارعين من خدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج كالبذور والأسمدة والمبيدات وكذلك أجهزة الري وتوفير الورش الخاصة بصيانة الأجهزة الزراعية الحديثة إضافة إلى تحسين وتقليل تكاليف الخدمات الزراعية وكذلك دورها في إيجاد قنوات تسويقية يتم من خلالها تصريف الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وهذا ينعكس على زيادة الدخول وتحسين الأحوال المعيشية للمزارعين الأعضاء.
 

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أهم الأمراض أعضاء الحملة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء المنصة الوطنية المناخ COP27 بالتغيرات المناخية بد الفتاح السيسي بالبنك الدولي الوطنية للمشروعات الخضراء

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