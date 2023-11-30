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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه وضعفها بعدد من مناطق فيصل غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري والمتعارض مع المشروع، الامر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8ساعات بدءا من الساعة 10 مساءا يوم الجمعة 1 ديسمبر2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 2 ديسمبر 2023.


وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص2 وصلاح ابو حسين3 والمنشية بحي الهرم .  


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.


كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة اي معوقات علي الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها . 


وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا .

أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المياه النقية الصالحة للشرب تلبية احتياجات المواطنين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحى رئيس حى الهرم رئيس شركة مياه الشرب شارع منشأة البكاري شركة مياه الشرب والصرف محافظة الجيزة مشروع محور عمرو بن العاص محور عمرو بن العاص مياه الشرب والصرف الصحي

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