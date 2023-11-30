طوابير بالزمالك لصرف رواتب الموظفين والعمال.. شاهد

شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، صوراً داخل الزمالك عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق عليها: “الزمالك يصرف رواتب الموظفين والعمال”.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراةا لمقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وسجل أحمد مصطفى "زيزو" أهداف الزمالك عند الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل إبراهيما نداي هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 45+3 من زمن اللقاء.

وقفز نادي الزمالك 6 مراكز بعد تحقيقه للفوز على مودرن فيوتشر، ليصعد من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس برصيد 11 نقطة.