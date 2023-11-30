تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم ..الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|فيديو

شهدت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الملفات والقضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، يأتي على رأسها أسعار الذهب و سعر الدولار.

في الطالع.. تغيير جديد بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة اليوم الخميس

يبحث الكثير من المقبلين على الزواج، ومن يعشقون الاستثمار في الذهب، عن الأسعار بشكل يومي، لآن أسعار الذهب تتغير بين اللحظة و الأخرى، وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 2830 جنيها اليوم الخميس.

الصحة العالمية: مجموع الهجمات على المستشفيات بغزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، أن منظمة الصحة العالمية، قالت إن مجموع الهجمات على منشآت صحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بلغ 203.



وأوضحت منظمة الصحة العالمية: وثقنا منذ 7 أكتوبر مقتل 560 مدنيا نتيجة الهجمات على منشآت صحية وإصابة 718.



ضياء رشوان: تمديد الهدنة الإنسانية بـ غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة

أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة بجهود مصرية قطرية مكثفة لمدة يوم واحد.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدنة تتضمن حتى الآن الاتفاق على الإفراج عن 10 من المحتجزين الإسرائيليين والإفراج عن 30 فلسطينيا.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلي أن تمديد الهدنة يتضمن استمرار تدفق المساعدات لغزة بنفس الكميات المتفق عليها في أيام الهدنة الـ6 السابقة.

وصفت الشبورة الصباحية بالـ«خطيرة» .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء».

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أنه يوجد شبورة مائية شديدة على الطريق وقد سُميت بالـ«خطيرة»، كونها تسبب وقوع حوادث الطرق، موجهة نصيحة لقائدي السيارات خلال الساعات المقبلة، بضرورة اتباع تعليمات المرور وفتح جزء من الشبابيك أثناء القيادة منعا لتراكم البخار على الزجاج الأمامي للسيارة، الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية، لافتة إلى أنه من المتوقع وجود برودة خلال ساعات الليل، وتسجيل درجة الحرارة في عدة مناطق أقل من 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل، مُشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل على لسان مراسل القناة من أمام معبر رفح يفيد، وصول 5 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح.



وأعلنت القناة، عن دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



البرلماني محمد أبو العينين يشارك بقمة المناخ Cop28 بـ دبي

يشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في فعليات قمة المناخ التي تنطلق اليوم بـ دبي.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، لقطات من بدء توافد المشاركين في قمة المناخ Cop28 بـ دبي .

وينطلق الخميس، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، وسط حضور واسع من قيادات دول العالم المختلفه.

سامح شكري: مصر عملت على تحسين جهود مواجهة التغير المناخي





قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر عملت على تحسين الأفعال الخاصة بمواجهة التغير المناخي، وهناك تركيز كبير على الالتزامات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أن الالتزامات التي قامت بها الدولة في شرم الشيخ ستوفر مليارات الدولارات في المستقبل، وسنعمل على تمويل ذلك في هذا الوقت.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في فعاليات قمة cop28 التي تنظمها الإمارات ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «علينا الوصول لمعدل 1.2 من انبعاثات الكربون كما اتفقنا عليه في باريس، ونحتاج إلى العمل على ذلك مع الدول».



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

استعرضت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.89 جنيه للبيع، و 33.77 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.05 جنيه للبيع، و38.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

شاهد.. لحظة تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

تسلمت دولة الإمارات رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28" من مصر بصفتها المستضيف السابق لمؤتمر المناخ "COP27".

وبثت قناة القاهرة الإخبارية لحظة، تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسئولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.