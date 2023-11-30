عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا وسيتروين .. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

صدى البلد

يضم السوق المصري العديد من إصدارات الكروس أوفر الجديدة، ومن أبرزها ميتسوبيشى إكليبس كروس وبيجو 2008 وسكودا كاميك وستروين C3 وجيلي كول راي.

سكودا كاميك 

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

سيتروين C3

سيتروين C3 اير كروس موديل 2023

تستمد السيارة ستروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

أسعار سيتروين C3 موديل 2023

الفئة الأولى ستروين C3 موديل 2023 بقيمة قدرها 959,000 جنيه     

الفئة الثانية ستروين C3موديل 2023 بقيمة قدرها 1,059,000 جنيه

بيجو 2008 

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه 

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه 

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

 

ميتسوبيشى إكليبس كروس

ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

أسعار ميتسوبيشى إكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,265,000 جنيه

الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,325,000 جنيه

الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,395,000 جنيه

جيلي كول راي موديل 2023

جيلي كول راي موديل 2023

وتستمد السيارة جيلي كول راي موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 255 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 7 سرعات. 

أسعار السيارة جيلي كول راي موديل 2023

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 1,019,000 جنيه

الفئة الثالثة Premium Black Rim Editionجيلي كول راي موديل 2023 بسعر 1,029,000 جنيه.

مصر كروس اوفر سكودا ميتسوبيشي سكودا كاميك سيتروين C3 بيجو 2008 جيلي كول راي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

موضوعات متعلقة

للمغتربين.. كيا أكسيد بدون أوفر برايس

سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 الرسمي في مصر

جنرال موتورز تحصل على 9.3 مليار دولار من عقود الاتحاد الجديدة

تسلا تؤكد اقتراب الجيل الجديد من موديل 3

أهم النصائح لتزويد مياه الردياتير في السيارة وأسباب نقصانه

تويوتا تبيع حصة دينسو بقيمة 4.7 مليار دولار لتمويل تطوير السيارات الكهربائية

أحدث أسعار شيفروليه لانوس في مصر

أخبار السيارات | تعرف على العربات الممنوعة من دخول السعودية.. سيتروين C5 إير كروس بدون أوفر برايس

ترشيحاتنا

مباحثات بين أمريكا وإسرائيل حول إمكانية إعادة سكان شمال غزة

فلسطين المحتلة.. اعتراض صاروخي في نتيفوت وسديروت

ممثل الجالية المصرية بالإمارات يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

فيروس مميت .. سبب وفاة لاعب في الدوري الألماني

فلسطين.. انفجارات قوية تدوي في غلاف غزة

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا 24 شهرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

وفاة هنري كيسنجر مهندس الدبلوماسية الأمريكية.. أبرز الملفات والمواقف في مسيرته|فيديوجراف

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ