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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك غير مسبوق.. كبار مستثمري العالم يوجهون ضربة قوية لـ الدولار تنذر بنهايته

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن المستثمرين يبيعون الدولار الأمريكي بأسرع معدل خلال عام، حيث يتوقعون أسعار فائدة أقل في العام المقبل بعد أن أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حملته القوية لرفع أسعار الفائدة.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، نقلاً عن ستيت ستريت، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، أن مديري الأصول يستعدون لبيع 1.6% من مراكزهم المفتوحة بالدولار هذا الشهر، في أكبر تدفق شهري للخارج منذ نوفمبر الماضي.

وقالت ستيت ستريت، إن المستثمرين حققوا مبيعات كبيرة يوميًا منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع في 3 نوفمبر.

وقال مايكل ميتكالف، رئيس الإستراتيجية الكلية في ستيت ستريت: “تشير التدفقات في الأسبوعين الماضيين إلى إعادة التفكير السريع في الطلب على الدولار”.

تفكك مركز الدولار الأمريكي بشكل غير مسبوق

 

وأضاف أن مبيعات الدولار الأخيرة كانت علامة على تفكك مركز “الدولار الأمريكي الكبير بشكل غير مسبوق”.

وتابع: “يعتقد المستثمرون أنه إذا تم تطبيق تخفيضات أسعار الفائدة فعليا، فلن أحتاج إلى الاحتفاظ بهذا العدد من الدولارات”.

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شهد شهر نوفمبر أسوأ أداء شهري لـ الدولار الأمريكي منذ عام، حيث توقع الخبراء أن “المبيعات من قبل مديري الأصول يمكن أن تكون مجرد بداية لاتجاه طويل المدى بين المستثمرين لتقليل التعرض للأصول الأمريكية”.

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