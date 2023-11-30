عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين: استقرار سعر الدولار يدعم فرص تصدير العقارات

صدى البلد

قال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ، إنه الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم تحقق نجاحا كبير ا لأنها تشجع على السياحة، مؤكدا أنه  كلما  زاد عدد الغرف الفندقية زادت عدد الليالي الفندقية  في مصر  وشجعت على زيادة معدلا السياحة.

وأضاف المهندس أحمد أهاب خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري الذي عقد بأحد فنادق القاهرة أنه لا يوجد مشتري للعقار  بالدولار  وهناك تحديات في تصدير العقار، وعندما  يكون سعر الدولار موحد يمكنا تصدير العقار بشكل أكبر.

و أكد المهندس أحمد أهاب أنه لابد من التوسع في المشاركة في المعارض الخارجية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة في الدول العربية ومنطقة الخليج وكذلك تقديم مزيد من المميزات والحوافز لتملك الاجانب للعقارات في مصر .

و أشار إلى أن معدلات الطلب على شراء وتملك العقار في مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى وهذا عنصر جذب كبير لضخ استثمارات عربية واجنبية في القطاع العقاري في مصر وكذلك عنصر مهم جدا لاي مطور عقاري هو وجود طلب على شراء العقار نفسه .

يذكر أن  مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.

الهيئات الحكومية التطوير العقارى القطاع الخاص المعارض الخارجية تملك الأجانب للعقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي يوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

هل من صلى أربعا قبل العصر دخل الجنة؟.. الإفتاء توضح

جهاز مخابرات الاحتلال بدأ في استدعاء عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم

"رجال الأعمال": استقرار سعر الدولار والقضاء على السوق الموازي يدعم فرص التصدير

ثمار COP28.. أمريكا تعلن المساهمة بـ17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تكشف الاستعدادات النهائية للمصريين بالخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للايجار بـ 625 جنيهًا شهريا | اعرف التفاصيل..فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة شتاء 2024.. وعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه على هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ