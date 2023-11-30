جمعية رجال الأعمال المصريين: استقرار سعر الدولار يدعم فرص تصدير العقارات

قال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين ، إنه الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم تحقق نجاحا كبير ا لأنها تشجع على السياحة، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الغرف الفندقية زادت عدد الليالي الفندقية في مصر وشجعت على زيادة معدلا السياحة.

وأضاف المهندس أحمد أهاب خلال كلمته فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقاري الذي عقد بأحد فنادق القاهرة أنه لا يوجد مشتري للعقار بالدولار وهناك تحديات في تصدير العقار، وعندما يكون سعر الدولار موحد يمكنا تصدير العقار بشكل أكبر.

و أكد المهندس أحمد أهاب أنه لابد من التوسع في المشاركة في المعارض الخارجية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة في الدول العربية ومنطقة الخليج وكذلك تقديم مزيد من المميزات والحوافز لتملك الاجانب للعقارات في مصر .

و أشار إلى أن معدلات الطلب على شراء وتملك العقار في مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأي دولة أخرى وهذا عنصر جذب كبير لضخ استثمارات عربية واجنبية في القطاع العقاري في مصر وكذلك عنصر مهم جدا لاي مطور عقاري هو وجود طلب على شراء العقار نفسه .

يذكر أن مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الإسكان ويشارك فيه لفيف رفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية ورؤساء الشركات في القطاع الخاص.