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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السعودية.. استعداد تام داخل السفارة المصرية لاستقبال الناخبين

صدى البلد

كشف محمد فاروق أحد أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024  في الخارج والتي تنطلق غدا.

 

أحد أعضاء الجالية المصرية بفرنسا: وعي كبير بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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وقال محمد فاروق في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، الانتخابات الدرئاسية حق دستوري وأدعو جميع المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية "

 

 وتابع محمد فاروق:" مصر واجهت تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية والشعب المصري لديه حث وطني بأهمية المشاركة في الانتخابات".

 

واكمل محمد فاروق:" الجالية المصرية عقدت لقاءات دورية مع كافة شرائح الجالية المصرية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

 

ولفت محمد فاروق:"  وجدنا وعي شديد لدى معظم أعضاء الجالية المصرية بأهمية المشاركة في الانتخابات ".

 

وتابع محمد فاروق:"  الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية تعتبر اكبر جالية في العالم ويصل عددها لحوالي 3 مليون مصري “، مضيفا:” هناك استعداد تام داخل السفارة المصرية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ".

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