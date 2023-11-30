انخفاض كبير يزلزل أسعار الذهب بالفترة المسائية

انخفضت أسعار الذهب الآن بمصر بالتعاملات المسائية، عن أسعار الذهب أمس بفارق ملحوظ، والذي يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي ، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية اذا انخفضت أسعار الذهب عن أمس بفارق بسيط ينذر بنزوله الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الخميس 30-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر، المستمر في النزول تلك الفترة.

سعر الذهب اليوم الخميس 30 -11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,143 شراء 3,177 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,881 شراء 2,912 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,750 شراء 2,780 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,357 شراء 2,383 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,833 شراء 1,853 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,571 شراء 1,589 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 97,743 شراء 98,809 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 22,000 شراء 22,240 جنيه.

الكيلو بيع 3,142,857 شراء 3,177,143 جنيه.



الذهب

سعر الذهب اليوم الاربعاء 29 -11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,183 شراء 3,206 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,918 شراء 2,939 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,785 شراء 2,805 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,387 شراء 2,404 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,857 شراء 1,870 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,591 شراء 1,603 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 98,987 شراء 99,698 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 22,280 شراء 22,440 جنيه.

الكيلو بيع 3,182,857 شراء 3,205,714 جنيه.



الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب،ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها .