عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تكشف عن صندوق للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار في COP28

صدى البلد

في خطوة لتعزيز مكانتها باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، من المقرر أن تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا استثماريًا كبيرًا يتعلق بالمناخ بقيمة 30 مليار دولار، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز. 

 

تؤكد هذه المبادرة، بالتعاون مع اللاعبين الماليين الرئيسيين بلاك روك، وتي بي جي، وبروكفيلد، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل المناخ والاستثمارات المستدامة.

 

تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من مواردها المالية الهائلة لقيادة المبادرات التي تركز على المناخ. ومع أصول يبلغ مجموعها 2.5 تريليون دولار عبر صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنك المركزي، تهدف الدولة إلى وضع نفسها كمركز عالمي لتمويل المناخ.

 

ستشرف شركة لونيت كابيتال، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها أبو ظبي، وتمتلك أصولاً بقيمة 50 مليار دولار، على الصندوق البالغ قيمته 30 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي للاستثمارات في دول الجنوب العالمي، مما يدل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة التحديات المناخية على نطاق عالمي.

 

شدد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)على أهمية تمويل المناخ في القمة الحالية. ومع توقع حضور عشرات الآلاف من المندوبين وما يصل إلى 180 رئيس دولة.

 

يتوافق إطلاق الصندوق مع الضرورة العالمية لتأمين استثمارات كبيرة في المساعي المتعلقة بالمناخ. وتواجه الدول النامية، على وجه الخصوص، تحديات في التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة وتكييف اقتصاداتها مع تغير المناخ.

 

سلطت دراسة للأمم المتحدة في عام 2021 الضوء على الحاجة إلى 125 تريليون دولار من الاستثمارات المناخية بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

الامارات COP28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

شقق إيجار وتمليك| تفاصيل طرح الحكومة 61 ألف وحدة سكنية وأخرى بـ 1200 جنيه في الشهر

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

ترشيحاتنا

الاقتراع السري المباشر.. الهيئة الوطنية تكشف طريقة التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

كيف يمكنني الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟ .. تفاصيل

هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

مصر تحقق المستحيل.. تأسيس عشرات الآلاف من الشركات بعام وهدية جديدة للمستثمرين

شيخ الرفاعية لـ صدى البلد: ندعم السيسي رئيسا لمصر 2024 ونؤيد مواقفه وقراراته

للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين.. انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الطيارة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 10 صور آثارت ضجة لـ ياسمين صبري| شاهد

فوق المليون ونص.. سعر إطلالة إليسا في سباق فورميلا يثير الجدل| شاهد

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

أنا مسلمة.. ياسمين صبري ترد على أنباء زواجها سرا.. فماذا قالت؟

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ