الإمارات تكشف عن صندوق للاستثمار المناخي بقيمة 30 مليار دولار في COP28

في خطوة لتعزيز مكانتها باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، من المقرر أن تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا استثماريًا كبيرًا يتعلق بالمناخ بقيمة 30 مليار دولار، وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز.

تؤكد هذه المبادرة، بالتعاون مع اللاعبين الماليين الرئيسيين بلاك روك، وتي بي جي، وبروكفيلد، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل المناخ والاستثمارات المستدامة.

تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من مواردها المالية الهائلة لقيادة المبادرات التي تركز على المناخ. ومع أصول يبلغ مجموعها 2.5 تريليون دولار عبر صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنك المركزي، تهدف الدولة إلى وضع نفسها كمركز عالمي لتمويل المناخ.

ستشرف شركة لونيت كابيتال، وهي شركة لإدارة الأصول مقرها أبو ظبي، وتمتلك أصولاً بقيمة 50 مليار دولار، على الصندوق البالغ قيمته 30 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي للاستثمارات في دول الجنوب العالمي، مما يدل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة التحديات المناخية على نطاق عالمي.

شدد سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)على أهمية تمويل المناخ في القمة الحالية. ومع توقع حضور عشرات الآلاف من المندوبين وما يصل إلى 180 رئيس دولة.

يتوافق إطلاق الصندوق مع الضرورة العالمية لتأمين استثمارات كبيرة في المساعي المتعلقة بالمناخ. وتواجه الدول النامية، على وجه الخصوص، تحديات في التحول إلى مصادر الطاقة المستدامة وتكييف اقتصاداتها مع تغير المناخ.

سلطت دراسة للأمم المتحدة في عام 2021 الضوء على الحاجة إلى 125 تريليون دولار من الاستثمارات المناخية بحلول عام 2050 لتحقيق أهداف اتفاق باريس.