كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن أمس معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات ، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان .

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وجانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور.

حفل الهضبة

وأحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

تبرع عمرو دياب

وكان أعلن عمرو دياب، عن تبرعه بجزء من أرباح حفل أرينا دبي، لصالح الشعب الفلسطيني، بعد الحرب على غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عمرو دياب: «في إطار حملة تراحم من أجل غزة، سيتم التبرع بجزء من العائدات لجمعية الهلال الأحمر لدعم مهمتها في تقديم المساعدات لأطفال غزة وأسرهم».