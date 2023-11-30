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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جمهوري بتعيين أحمد بلبولة عميدا لدار علوم القاهرة

عميد دار علوم القاهرة
عميد دار علوم القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد بلبولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية دار العلوم، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد بلبولة بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

Jobs Education استقرار العملية التعليمية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة

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