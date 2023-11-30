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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

صدى البلد

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة حضور، كل من جوني ديب، ويل سميث، شارون ستون وعدد من نجوم الهند وتركيا، بخلاف حضور للممثلين المصريين ومنهم نبيلة عبيد شيرين رضا، دينا الشربيني، محمد ثروت، ياسمين رئيس، أمينة خليل وغيرهم.

كما تواجد في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي كل من الفنان عادل كرم ونادين نجيم وياسمين رئيس ومحمد ثروت.

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في العاصمة جدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي وحرص المخرج كريم الشناوي على التواجد بصحبة الممثل علي قاسم.

وانطلق المهرجان بعرض الفيلم السعودي"حوجن"، عن رواية في الأدب السعودي للكاتب إبراهيم عبّاس الذي أعاد ترجمتها للغة الإنجليزية بالتعاون مع شريكه ياسر بهجت، قصّة بطلها جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة الحديثة والذي سيخوض رحلة ومغامرات ملحمية في مواجهة الشر واستعادة حقه، محاولاً الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياته بين البشر، وبينما تمضي القصّة في أحداثها، فجأة تنشأ علاقة رومانسية بينه وبين فتاة تُدعى سوسن، وهي طالبة شابة تدرس الطب. والفيلم من إخراج ياسر الياسري (مخرج فيلم 122 وشباب شياب).

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر
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نجوم العالم في حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر

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