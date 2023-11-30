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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تنشر مدمرة في الخليج وسط الحرب بين إسرائيل وحماس

صدى البلد

أعلنت المملكة المتحدة نشر المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند"، وهي مدمرة من النوع 45، في منطقة الخليج للتصدي للتهديدات المتزايدة التي تواجه الشحن البحري والتي تشكلها إيران والجماعات المدعومة من إيران. 

 

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من خطر تصاعد الأزمة المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى صراع إقليمي أوسع.

 

شدد جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، على ضرورة تعزيز وجود البحرية الملكية في المنطقة لضمان سلامة بريطانيا ومصالحها في عالم مضطرب بشكل متزايد. ويأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك اختطاف سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل من قبل الحوثيين في اليمن ومهمة إنقاذ لاحقة قام بها الجيش الأمريكي.

 

تضيف المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند"، المجهزة بقدرات الدفاع الصاروخي، رصيداً عسكرياً كبيراً لرد المملكة المتحدة. وشدد شابس على أن النشر هو استجابة مباشرة للوضع المتطور في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة بعد نشر سفينتي دعم وطائرة مراقبة، وهي أكبر عمل عسكري معلن من قبل المملكة المتحدة منذ اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس.

 

ستتعاون مع القوات البحرية المتحالفة لتعزيز الأمن البحري للشحن التجاري في الخليج والمحيط الهندي. ستنضم المدمرة البريطانية إلى فرقاطة من النوع 23، إلى جانب صائدي الألغام الأصغر وسفينة دعم الأسطول الملكي المساعدة.

 

وبالإضافة إلى المهمة في الخليج، أعلن شابس عن نشر منفصل لقوة عمل تابعة للبحرية الملكية في المياه الأوروبية. ستتعاون فرقة العمل هذه، المكونة من سبع سفن، مع الحلفاء في مهمة لحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء، بما في ذلك الكابلات المعرضة لدول معادية مثل روسيا. 

أنحاء المملكة المتحدة إتش إم إس دايموند

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