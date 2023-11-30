بضعة أسابيع .. أمريكا تحذر مجلس الحرب الإسرائيلي

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مجلس الحرب الإسرائيلي، من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي: “إذا لم تخفض إسرائيل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، فسيكون أمامها بضعة أسابيع للقتال”.

ومنذ قليل، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أخبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن العملية العسكرية قد تستغرق أشهرا وليس أسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جالانت، إن إسرائيل ستقاتل حركة حماس الفلسطينية حتى النصر مهما طال الزمن.

وأضاف جالانت، في تصريح لوسائل الإعلام إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، “شكره فيه على قدومه إلى إسرائيل في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل إسرائيل”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن… هذه حرب لهزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".