الحوثي: عناصرنا مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من العبور بالبحر الأحمر

أكد الحوثيون استعدادهم الكامل لاستنئاف عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي في حال قرر استئناف عدوانه على غزة .

وقال الحوثيون في بيان: لن نتردد في توسيع عملياتنا العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافاً قد لا يتوقعها في البر أو البحر.

وأضاف البيان الحوثي: عناصرنا مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف نتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار.

وأتموا : عملياتنا العسكرية سوف تتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونهيب بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة.

