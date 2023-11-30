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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مدة العملية العسكرية في غزة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أخبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن العملية العسكرية في غزة قد تستغرق أشهرا وليس أسابيع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جالانت، إن إسرائيل ستقاتل حركة حماس الفلسطينية حتى النصر مهما طال الزمن.

وأضاف جالانت، في تصريح لوسائل الإعلام إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، “شكره فيه على قدومه إلى إسرائيل في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل إسرائيل”.

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وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن … هذه حرب لهزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

جالانت إسرائيل حماس وزير الدفاع الإسرائيلي

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