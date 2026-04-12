الأنبا ميخائيل يترأس قداس عيد القيامة ويستقبل المهنئين | صور

ترأس نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان، بمشاركة كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة، ووسط حشد غفير من أبناء الإيبارشية.

وخلال الصلاة، ألقى نيافته عظة روحية بعنوان "تعالوا... استقوا... وافرحوا"، تناول فيها أبعاد القيامة من خلال أربعة محاور رئيسية: -

1. القيامة كينبوع للخلاص.

2. الدعوة الشخصية لكل مؤمن للاستقاء من هذا النبع.

3. ملامح الحياة الجديدة المتمثلة في الفرح والاجتهاد.

4. التنبيه من العوائق التي تمنع الإنسان من الارتواء الروحي.

وعلى هامش الاحتفال، استقبل نيافة الأنبا ميخائيل لفيفاً من القيادات التنفيذية والمحلية الذين قدموا التهنئة بالعيد، وذلك بحضور عدد من الآباء الكهنة والأراخنة في أجواء سادها الود والمحبة الوطنية.