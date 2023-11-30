مصدر عسكري بالقوات المسلحة الأردنية: إنزال مساعدات إغاثية بواسطة مظلات في غزة

أكد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وفي سياق متصل، عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة.



وقال العاهل الأردني إن المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض.

وأكد العاهل الأردني ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات وتجنب ازدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة.

