البيت الأبيض: نواصل الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وأوضح البيت الأبيض، أن “واشنطن مستمرة في دعم إسرائيل عندما تتخذ قرارًا بعودة القتال ضد حماس مرة أخرى”.

كما أدان البيت الأبيض واقعة إطلاق نار قرب القدس.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار بـ القدس هما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من بلدة صور باهر.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الشقيقين الفلسطينيين كانا أسيرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتم تحريرهما، وينتميان إلى حركة حماس.

وكان الإسعاف الإسرائيلي، أعلن اليوم الخميس، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 في الهجوم المسلح عند المدخل الشمال الغربي للقدس.

بدورها، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا بشأن الهجوم الذي شهدته مدينة القدس المحتلة والذي أدي إلى مصرع 3 إسرائيليين.

وقالت حركة حماس في بيانها: "نزف شهيدينا القساميين (المنتمين إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس) مراد وإبراهيم النمر ونبارك عملية القدس البطولية".