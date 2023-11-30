الحرب على غزة.. باريس تشيد بدور مصر عقب إطلاق سراح إسرائيلية فرنسية

أشادت وزارة الخارجية في فرنسا بـ "جهود الوساطة التي قامت بها مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقطر" بشأن إطلاق سراح أسيرة فرنسية كانت محتجزة في غزة من جانب حركة المقاومة الفلسطينية، حماس.

هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق تسلمه أسيرتين أفرج عنهما من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بينما أوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأسيرتين هما ميا شيم والإسرائيلية عاميت سوسانا (40 عاما)، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الفرنسية اليوم الخميس.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية الفرنسية ميا شيم التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا لإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين في القطاع.

وقال ماكرون عبر منصة إكس إن إطلاق سراح شيم كان "فرحة كبيرة أتقاسمها مع عائلتها وكل الشعب الفرنسي".

وأضاف "أعرب كذلك عن تضامني مع كل الذين ما زالوا أسرى لدى حماس، فرنسا تعمل مع شركائها من أجل التوصل إلى إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

ومن جهتها، كتبت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على منصة إكس "ميا باتت حرة أخيرا، إنها فرحة لنا جميعا" مشيرة إلى أن أربعة فرنسيين "ما زالوا أسرى" أو مفقودين.