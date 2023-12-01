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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة مصر بأستراليا تفتح أبوابها لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024

سفارة مصر في استراليا
سفارة مصر في استراليا

بدأت سفارة مصرفي أستراليا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية عشر، منتصف ليل القاهرة، فتح أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجالية المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 . 

وتعتبر أستراليا ثاني دولة في العالم يبدأ فيها التصويت، وتستقبل السفارة المصرية في سيدني أبناء الجالية المصرية حيث تبدأ عقد عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بمقر السفارة بالعنوان التالي 
1 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT2600

وتهيب السفارة بالناخبين عند الحضور للتصويت تقديم إثبات الشخصية والمتمثل في أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية والثابت به الرقم القومي (جواز السفر المميكن)

كما تدعو السفارة المصرية في سيدني السادة الناخبين المصريين بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ inquiry / قبل التوجه الى مقر السفارة للتصويت للتأكد من أن رقم بطاقة الرقم القومي مسجل بقاعدة بيانات الناخبين 

وأكد السفير هاني ناجي، سفير مصر الجديد في أستراليا، أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة أبناء الجالية المصرية في كل المدن الأسترالية، لافتا إلى إن الجالية المصرية في أستراليا جالية متميزة بمختلف شرائحها.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

 

سفارة مصرفي أستراليا الانتخابات الرئاسية 2024

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