عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تزعم العثور على إمدادات طبية مسروقة في نفق لحماس

صدى البلد

تزعم وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وجود أدلة على سرقة إمدادات طبية مخبأة في أنفاق حماس.

وأكدت الوكالة، وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي، أنها اكتشفت مؤشرات على وجود إمدادات طبية مسروقة مخبأة داخل أنفاق حماس.

لطالما وجهت إسرائيل اتهامات ضد حماس، معتبرة أن الحركة تخفي موارد أساسية مثل الوقود والغذاء والإمدادات الطبية. والدافع وراء هذه الادعاءات، بحسب إسرائيل، هو تصوير الأزمة الإنسانية داخل غزة وكسب التعاطف الدولي.

وتنفي حماس بشدة هذه الاتهامات، وتجادل بأن إسرائيل تفرض قيودا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل.

وأصدر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لقطات تظهر إمدادات مخبأة في نفق مظلم. من المهم ملاحظة أنه لم يتم التحقق من كل من المزاعم والفيديو من قبل سكاي نيوز البريطانية.

واتسم الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس بهذه الروايات المتعارضة، حيث يتهم كل طرف الآخر بالتلاعب بالمخاوف الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية. ولا تزال صحة مثل هذه الادعاءات موضع خلاف وسط المشهد الجيوسياسي المعقد.

حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

استشهاد المجموعة المكلفة بحراسة الأسرى.. بيان عاجل لكتائب المجاهدين

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

عرض خيالي من الأهلي لـ أحمد فتوح.. تعرف على قيمة الصفقة

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

راح بلّغ إدارة النادي | رسالة مثيرة من مصطفى الزناري لـ الزمالك

ترشيحاتنا

ضياء رشوان: جهود مصرية مكثفة لتمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين

إبراهيم سعيد: ضياع حقوق الزمالك في إمام عاشور خطأ مجلس الإدارة

بـ 90 ألف جنيه .. اركب أرخص سيارة هاتشباك من تويوتا

للمصريين بالخارج.. طريقة التصويت الصحيحة في الانتخابات الرئاسية 2024

طبيخ في الحصة الأولى| تفاصيل إحالة مدير مدرسة للتحقيق.. الموظفون بيقطفوا ملوخية

الأنبا إرميا: الرئيس السيسي عمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز والوطنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الفن المصري بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الفطير بالسكر

بعد خبر زواجها.. شاهد إطلالات ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

فيديو

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

هجوم القدس .. رد فعل إسرائيل وتفاصيل م.قتل رجل دين كبير

التسجيل ينتهي خلال أيام .. اعرف شروط حج الجمعيات وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ