إسرائيل تزعم العثور على إمدادات طبية مسروقة في نفق لحماس

تزعم وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وجود أدلة على سرقة إمدادات طبية مخبأة في أنفاق حماس.

وأكدت الوكالة، وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي، أنها اكتشفت مؤشرات على وجود إمدادات طبية مسروقة مخبأة داخل أنفاق حماس.

لطالما وجهت إسرائيل اتهامات ضد حماس، معتبرة أن الحركة تخفي موارد أساسية مثل الوقود والغذاء والإمدادات الطبية. والدافع وراء هذه الادعاءات، بحسب إسرائيل، هو تصوير الأزمة الإنسانية داخل غزة وكسب التعاطف الدولي.

وتنفي حماس بشدة هذه الاتهامات، وتجادل بأن إسرائيل تفرض قيودا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل.

وأصدر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لقطات تظهر إمدادات مخبأة في نفق مظلم. من المهم ملاحظة أنه لم يتم التحقق من كل من المزاعم والفيديو من قبل سكاي نيوز البريطانية.

واتسم الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس بهذه الروايات المتعارضة، حيث يتهم كل طرف الآخر بالتلاعب بالمخاوف الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية. ولا تزال صحة مثل هذه الادعاءات موضع خلاف وسط المشهد الجيوسياسي المعقد.