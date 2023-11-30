إسرائيل تدرس نفي مقاتلي حماس من غزة لتقصير أمد الحرب

بينما تستعد القوات الإسرائيلية لهجوم متجدد يستهدف كبار قادة حماس في قطاع غزة، يواجه القادة العسكريون والسياسيون الإسرائيليون التحدي المتمثل في ما يجب القيام به تجاه آلاف المقاتلين الذين يمثلون قاعدة قوة الجماعة وفقا لوول ستريت جورنال.

يناقش بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين فكرة طرد الآلاف من المسلحين ذوي المستوى الأدنى من القطاع الفلسطيني كوسيلة لتقصير الحرب، هذه الفكرة مشابهة بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي سمح للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وآلاف المقاتلين بالفرار من بيروت خلال الحصار الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية عام 1982.

إن احتمال طرد مقاتلي حماس هو جزء من المحادثات الإسرائيلية والأمريكية المتطورة حول من سيدير ​​غزة عندما تنتهي الحرب وما يمكن القيام به لضمان عدم استخدام المنطقة مطلقًا لشن هجوم آخر على إسرائيل مثل الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

تهدف المناقشات الأمريكية الإسرائيلية المنفصلة حول نقل مقاتلي حماس وعائلاتهم من قطاع غزة إلى تزويد بعض مقاتلي حماس باستراتيجية خروج وتسهيل إعادة بناء غزة بمجرد انتهاء القتال.

ومع استمرار وقف إطلاق النار المؤقت الذي بدأ يوم الجمعة، لا يوجد حتى الآن إجماع ناشئ حول المسائل الأساسية التي يمكن أن تضع نهاية للحرب. لا يوجد اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية حول من يجب أن يدير غزة أو من سيوفر الأمن اليومي لمليوني شخص يعيشون هناك.

هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إن وجدت، في إدارة قطاع غزة. ولا توجد خريطة طريق لما ينبغي أن يحدث للآلاف من مقاتلي حماس وأسرهم.

قبل بدء الحرب، قدرت إسرائيل أن حماس لديها نحو 30 ألف مقاتل في قطاع غزة. وتعهدت إسرائيل بقتل كبار قادة حماس وأي أعضاء شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

يقدر الجيش الإسرائيلي أنه قتل آلاف المسلحين منذ بدء الحرب. إن تحديد كيفية التعامل مع العدد الكبير من مقاتلي حماس الباقين على قيد الحياة وعائلاتهم دفع المسؤولين إلى النظر في نموذج بيروت.

في عام 1982، حاصرت القوات العسكرية الإسرائيلية بيروت في محاولة لإضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. أدى الحصار الذي دام شهرين والقصف الإسرائيلي المكثف لبيروت إلى حدوث صدع بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي توسطت في اتفاق لإنهاء القتال باتفاق إسرائيلي للسماح لعرفات وحوالي 11000 مقاتل فلسطيني بمغادرة لبنان إلى تونس.

لم تجر مناقشة في الآونة الأخيرة حول السماح لكبار مسؤولي حماس مثل زعيم غزة يحيى السنوار والقائد العسكري محمد ضيف بمغادرة غزة بسبب دورهم في التخطيط لهجمات 7 أكتوبر.

إن مغادرة غزة سوف تكون مختلفة جوهرياً في نظر المقاتلين الفلسطينيين اليوم عما كانت عليه عام 1982 عندما غادروا لبنان. فبينما كان المقاتلون زائرين في بيروت، قطاع غزة موطناً لهم وجزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة.

قال مسؤول إسرائيلي كبير، لوول ستريت جورنال، إنه ليس من الواضح ما إذا كان مقاتلو حماس سيختارون خيار المنفى، إذا عرض عليهم ذلك.

وقال المسؤول: لا أراهم عقلانيين مثل منظمة التحرير الفلسطينية. إنها منظمة أكثر تديناً ومرتبطة بأفكار إيران.

قال المسؤول إنه لا توجد "مناقشة عملية" لإبعاد مقاتلي حماس، لكنه قال إنه إذا تركت إسرائيل حماس دون خيار آخر، فقد يصبح هذا الخيار ممكنا. ولم يستجب مسؤولو حماس لطلبات التعليق.

قالت راندا سليم، مديرة برنامج حوارات حل النزاعات والمسار الثاني في معهد الشرق الأوسط، إن بعض مقاتلي حماس قد يكونون على استعداد للنظر في الفكرة إذا قُتلت قيادتهم. وأضافت أن الفكرة تواجه العديد من العقبات التي قد تجعلها غير عملية.

يتطلب الاقتراح دعما من الدول الراغبة في قبول مقاتلي حماس، الذين وجد قادتهم الأمان في أماكن مثل تركيا وقطر وإيران وروسيا ولبنان. وسيتعين عليها معالجة مسألة ما إذا كان المقاتلون سيتمكنون من المغادرة مع عائلاتهم. وسيتطلب ذلك أن تثق حماس في قدرة إسرائيل على احترام أي التزامات تتعهد بها في الصفقة، مثل الاتفاق على عدم استهداف المسلحين بمجرد مغادرة غزة.

وقال سليم: "أعتقد أن هذا غير واقعي اليوم نظراً لحالة الصراع الحالية". "لكن الأمور قد تتطور في المستقبل."